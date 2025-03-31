Лацио - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Борьба за места в лигочемпионской зоне Серии А обостряется. Даже третье место "Аталанты" теперь более чем реально достать, ведь пятое отстает от нее лишь на три очка. И именно сейчас "Лацио" впал в кризис. На данный момент он отступил на восьмое место. Потому сегодня в последнем матче 30-го тура ему нужно обязательно побеждать. Впрочем, "Торино" всегда рад помешать ему.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 31 марта.

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Серия А. 30-й тур

31 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино"

Главный арбитр: Давиде Масса