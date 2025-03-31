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Центрбек Ювентуса выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Плохие новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ювентуса" Федерико Гатти получил серьезную травму в матче 30-го тура Серии А против "Дженоа" (1:0).
Медицинское обследование, проведенное на базе клуба, выявило у 26-летнего игрока неполный перелом диафиза малоберцовой кости.
Гатти выбыл на неопределенный срок и пропустит ближайшие матчи "Ювентуса".
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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