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Центрбек Ювентуса выбыл на неопределенный срок из-за травмы

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Центрбек Ювентуса выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ювентуса" Федерико Гатти получил серьезную травму в матче 30-го тура Серии А против "Дженоа" (1:0).

Медицинское обследование, проведенное на базе клуба, выявило у 26-летнего игрока неполный перелом диафиза малоберцовой кости.

Гатти выбыл на неопределенный срок и пропустит ближайшие матчи "Ювентуса".

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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