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Форвард Наполи достиг отметки в 400 голов за карьеру
Невероятный показатель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Наполи" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой юбилейный 400-й гол в карьере.
На его счету 312 голов на клубном уровне и 88 забитых мячей в составе национальной команды своей страны. Также заметим, что 31-летний нападающий отдал 112 ассистов за клуб и сборную.
Подробная статистика Ромелу Лукаку в матчах за клуб и сборную (согласно данным сайта Transfermarkt).
- "Эвертон" — 87 голов и 27 ассистов в 166 матчах
- "Интер" — 78 голов и 22 ассиста в 132 матчах
- "Андерлехт" — 41 гол и 15 ассистов в 98 матчах
- "Манчестер Юнайтед" — 42 гола и 12 ассистов в 96 матчах
- "Челси" — 15 голов и 1 ассист в 59 матчах
- "Рома" — 21 гол и 4 ассиста в 47 матчах
- "Вест Бром" — 17 голов и 4 ассиста в 38 матчах
- "Наполи" — 11 голов и 9 ассистов в 30 матчах
- Сборная Бельгии — 88 голов и 18 ассистов в 122 матчах
Romelu Lukaku's 400th career goal ????#NapoliMilan pic.twitter.com/DH6rrkGzK9— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 31, 2025
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Таким образом, в активе Ромелу Лукаку уже 400 голов и 112 ассистов в 788 матчах во всех турнирах.
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