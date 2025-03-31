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Форвард Наполи достиг отметки в 400 голов за карьеру

Италия

Невероятный показатель

Форвард Наполи достиг отметки в 400 голов за карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Наполи" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой юбилейный 400-й гол в карьере.

На его счету 312 голов на клубном уровне и 88 забитых мячей в составе национальной команды своей страны. Также заметим, что 31-летний нападающий отдал 112 ассистов за клуб и сборную.

Подробная статистика Ромелу Лукаку в матчах за клуб и сборную (согласно данным сайта Transfermarkt).

  • "Эвертон" — 87 голов и 27 ассистов в 166 матчах
  • "Интер" — 78 голов и 22 ассиста в 132 матчах
  • "Андерлехт" — 41 гол и 15 ассистов в 98 матчах
  • "Манчестер Юнайтед" — 42 гола и 12 ассистов в 96 матчах
  • "Челси" — 15 голов и 1 ассист в 59 матчах
  • "Рома" — 21 гол и 4 ассиста в 47 матчах
  • "Вест Бром" — 17 голов и 4 ассиста в 38 матчах
  • "Наполи" — 11 голов и 9 ассистов в 30 матчах
  • Сборная Бельгии — 88 голов и 18 ассистов в 122 матчах
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Таким образом, в активе Ромелу Лукаку уже 400 голов и 112 ассистов в 788 матчах во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Наполи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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