Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм заинтересовался новым центрбеком Удинезе
Умар Соле привлек внимание клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" проявляет интерес к центральному защитнику "Удинезе" Умару Соле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, скауты лондонского клуба 30 марта посетили матч Серии А "Интер" - "Удинезе" (2:1), чтобы вживую оценить игру 25-летнего французского защитника.
Соле, который отметился голом в этом поединке, произвел положительное впечатление на представителей "Вест Хэма".
Добавим, что Умар присоединился к "Удинезе" в январе 2025 года как свободный агент.
Читайте такжеКубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
Популярное сейчас
- Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы