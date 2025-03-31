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Вест Хэм заинтересовался новым центрбеком Удинезе

Италия

Умар Соле привлек внимание клуба АПЛ

Вест Хэм заинтересовался новым центрбеком Удинезе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" проявляет интерес к центральному защитнику "Удинезе" Умару Соле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, скауты лондонского клуба 30 марта посетили матч Серии А "Интер" - "Удинезе" (2:1), чтобы вживую оценить игру 25-летнего французского защитника.

Соле, который отметился голом в этом поединке, произвел положительное впечатление на представителей "Вест Хэма".

Добавим, что Умар присоединился к "Удинезе" в январе 2025 года как свободный агент.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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