Италия
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Серия А. Верона и Парма не забили
Одно очко устроило обеих
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 30-й тур Верона. "Маркантонио Бентегоди" "Эллас Верона" - "Парма" 0:0 "Верона" и "Парма" не хотят ничего, кроме места в Серии А в следующем сезоне. 17-ое место по итогам нынешнего сезона для них за счастье. Вторая и занимала его перед очным матчем в двух очках над 18-ым. А первая и вовсе создала гандикап в шесть очков. Для обеих ничья была совершенно приемлемым результатом. На первой минуте Москера головой в упор попал в каркас ворот. На последней Тенгстедт в упор чуть не попал в створ. На этом все моменты хозяев завершились. Единственный удар в створ ворот в матче создали гости. Но он состоялся издали и был отбит вратарем. В целом же за такую игру нужно снимать очки обеим командам. "Верона" в целых семи очках над зоной вылета, "Парма" - в трех. Обе счастливы.
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