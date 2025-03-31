Серия А. Верона и Парма не забили

Серия А. 30-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" и "Парма" не хотят ничего, кроме места в Серии А в следующем сезоне. 17-ое место по итогам нынешнего сезона для них за счастье. Вторая и занимала его перед очным матчем в двух очках над 18-ым. А первая и вовсе создала гандикап в шесть очков. Для обеих ничья была совершенно приемлемым результатом.

На первой минуте Москера головой в упор попал в каркас ворот. На последней Тенгстедт в упор чуть не попал в створ. На этом все моменты хозяев завершились. Единственный удар в створ ворот в матче создали гости. Но он состоялся издали и был отбит вратарем. В целом же за такую игру нужно снимать очки обеим командам.

"Верона" в целых семи очках над зоной вылета, "Парма" - в трех. Обе счастливы.