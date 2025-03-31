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Хавбек Милана выбыл из игры на месяц

Италия

Рубен Лофтус-Чик снова не будет играть

Хавбек Милана выбыл из игры на месяц

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик выбыл из игры примерно на месяц из-за острого аппендицита.

Как сообщает ESPN, накануне матча 30-го тура Серии А против "Наполи", который "Милан" проиграл со счетом 1:2, у Лофтуса-Чика случился приступ острого аппендицита. 29-летнему англичанину пришлось делать экстренную операцию.

Ориентировочный срок восстановления Рубена - один месяц.

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Рубен Лофтус-Чик Милан
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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