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Хавбек Милана выбыл из игры на месяц
Рубен Лофтус-Чик снова не будет играть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик выбыл из игры примерно на месяц из-за острого аппендицита.
Как сообщает ESPN, накануне матча 30-го тура Серии А против "Наполи", который "Милан" проиграл со счетом 1:2, у Лофтуса-Чика случился приступ острого аппендицита. 29-летнему англичанину пришлось делать экстренную операцию.
Ориентировочный срок восстановления Рубена - один месяц.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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