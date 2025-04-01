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Орлы обидно упускают победу. Лацио - Торино 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Не удержали нужный результат

Орлы обидно упускают победу. Лацио - Торино 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" упустил победу в поединке 30-го тура чемпионата Италии против "Торино".

На гол Адама Марушича "быки" ответили результативным ударом Гвидаса Гинейтиса ближе к концовке встречи.

Таким образом, безвыигрышная серия "Лацио" составляет уже три матча. В турнирной таблице коллектив Марко Барони обогнала "Рома" (шестое место).

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Серия А. 30-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино" 1:1

Голы: Марушич 57 - Гинейтис 82

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