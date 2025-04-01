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Ювентус нашел нового Хвичу Кварацхелию в чемпионате Грузии

Италия

16-летний нападающий поразил скаутов "бьянконери" своим талантом

Ювентус нашел нового Хвичу Кварацхелию в чемпионате Грузии

Фото з вільних джерел

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Туринский "Ювентус" наблюдает за грузинским вундеркиндом

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 16-летний Андрея Бартишвили из "Колхети-1913" заинтересовал "Ювентус". В клубе его считают "новым Хвичей Кварацхелией".

Талантливый грузинский вингер может сыграть на позиции атакующего полузащитника. Также он хорошо владеет двумя ногами, поэтому умеет играть на обоих флангах.

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В начале этого года Андрея Бартишвили подписал свой первый профессиональный контракт с "Колхети-1913", присоединившись к клубу из академии "Динамо Тбилиси", где начинал свой футбольный путь Хвича Кварацхелия.

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Нападающий успел провести 11 минут в последнем матче своей команды в местном чемпионате, однако голевыми действиями он не отличался. На его счету два гола и один ассист в пяти матчах за юношескую сборную Грузии U-17.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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