Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус нашел нового Хвичу Кварацхелию в чемпионате Грузии
16-летний нападающий поразил скаутов "бьянконери" своим талантом
Фото з вільних джерел
Туринский "Ювентус" наблюдает за грузинским вундеркиндом
Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 16-летний Андрея Бартишвили из "Колхети-1913" заинтересовал "Ювентус". В клубе его считают "новым Хвичей Кварацхелией".
Талантливый грузинский вингер может сыграть на позиции атакующего полузащитника. Также он хорошо владеет двумя ногами, поэтому умеет играть на обоих флангах.
В начале этого года Андрея Бартишвили подписал свой первый профессиональный контракт с "Колхети-1913", присоединившись к клубу из академии "Динамо Тбилиси", где начинал свой футбольный путь Хвича Кварацхелия.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Нападающий успел провести 11 минут в последнем матче своей команды в местном чемпионате, однако голевыми действиями он не отличался. На его счету два гола и один ассист в пяти матчах за юношескую сборную Грузии U-17.
Популярное сейчас
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет