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Причём здесь Месси? Уокер и Фелиш эмоционально пообщались в перерыве матча с Наполи

Италия

Но теперь они одна команда

Причём здесь Месси? Уокер и Фелиш эмоционально пообщались в перерыве матча с Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уокер и Фелиш перед вторым таймом матча против "Наполи" эмоционально пообщались в подтрибунке.

Кадры попали в трансляцию. Итальянские СМИ выяснили, о чём беседовали футболисты.

После первого тайма "Милан" проигрывал 0:2. Уокер позвал португальского футболиста, и Феликс остановился, когда ветеран оживлённо объяснил ему, что нужно сделать.

"Передай мяч, мы не Месси", — сказал он.

Но это не помогло, поскольку Феликс ушёл из поля на 55-й минуте. В результате "Милан" забил один гол усилиями Луки Йовича на 84-й минуте.

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Напомним, что сейчас "Милан" занимает 9-е место с 47-ю баллами.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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