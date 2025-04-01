Причём здесь Месси? Уокер и Фелиш эмоционально пообщались в перерыве матча с Наполи

Уокер и Фелиш перед вторым таймом матча против "Наполи" эмоционально пообщались в подтрибунке.

Кадры попали в трансляцию. Итальянские СМИ выяснили, о чём беседовали футболисты.

После первого тайма "Милан" проигрывал 0:2. Уокер позвал португальского футболиста, и Феликс остановился, когда ветеран оживлённо объяснил ему, что нужно сделать.

"Передай мяч, мы не Месси", — сказал он.

Но это не помогло, поскольку Феликс ушёл из поля на 55-й минуте. В результате "Милан" забил один гол усилиями Луки Йовича на 84-й минуте.

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Напомним, что сейчас "Милан" занимает 9-е место с 47-ю баллами.