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Кефрен Тюрам отреагировал на заявление главного тренера Ювентуса насчет пощечин
Отец действительно разрешил?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кефрен Тюрам, полузащитник "Ювентуса", был гостем французского международного лицея, где поделился мыслями о конкуренции со своим братом Маркусом и рассказал о шутке своего тренера.
"Я младший брат, поэтому нет смысла провоцировать! Маркус гордится мной, я счастлив за него, а папа очень рад видеть нас обоих в лучшей форме. Но прежде чем стать конкурентоспособным, я должен что-то выиграть", – сказал Тюрам.
Кефрен также рассказал, правда ли, что его отец Лилиан Тюрам разрешил главному тренеру "Ювентуса" Игору Тудору дать ему пощечину, если он сделает что-то не так.
"Я не присутствовал, когда у них был этот разговор. Но могу лишь заверить Тудора, что мне это никогда не было нужно!", – сказал Кефрен.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кефрена 4 гола и 4 ассиста в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
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