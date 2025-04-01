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Ювентус собирается расторгнуть контракт со своим нападающим

Италия

Его история в клубе подходит к концу

Ювентус собирается расторгнуть контракт со своим нападающим

ANSA

Новина українською

Туринский "Ювентус" собирается разорвать контракт со своим нападающим.

По информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" размышляет о разрыве контракта Аркадиуша Милика. В последнее время клуб работает над изучением такого варианта в преддверии летнего трансферного окна.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне 31-летний Милик не принял участие ни в одном матче из-за проблем с травмированным коленом.

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Всего на счету польского нападающего 17 голов и две результативные передачи в 75 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Аркадиуш Милик
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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