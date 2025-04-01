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Главный тренер Интера высказался в преддверии дерби против Милана

Италия

Полуфинал Кубка Италии

Главный тренер Интера высказался в преддверии дерби против Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги посетил пресс-конференцию накануне первого матча 1/2 финала Кубка Италии против "Милана".

Симоне стремится к реваншу, поскольку его команда не смогла победить "россонери" ни в одном из трех предыдущих матчей этого сезона.

"Мы понимаем важность завтрашнего матча – это полуфинал Кубка Италии против "Милана", это дерби. Есть большое желание провести хороший поединок, зная, что играем против качественного соперника, который в этом сезоне создавал много проблем не только нам.

Мы знаем, что нам было трудно в этом году, особенно в первом матче. Два других были более сбалансированными и решались отдельными эпизодами. Завтра будет уже четвертое дерби, а потом будет еще и пятое – обычно мы играем по два.

Мы понимаем, что это противостояние на 180 минут. Это не матч Серии A – будет еще ответный матч в конце апреля. Но всегда есть желание хорошо подходить к матчам. Это нелегко, но мы хотим сделать это и завтра вечером", – сказал Индзаги.

Добавим, что матч состоится в среду, 2-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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