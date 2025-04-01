Консейсау считает, что победа в дерби над Интером в Кубке Италии откроет Милану путь в еврокубки

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау дал комментарий перед дерби против "Интера" в полуфинале Кубка Италии.

"Дерби — это всегда важный матч, учитывая контекст, для всех. Но моменты бывают разные. Некоторым игрокам трудно проявить себя, против мы должны полностью сосредоточиться на этом противостоянии". "Интер" — очень сильная и крепкая команда, но мы хотим достичь своей цели. Победа в Кубке Италии может стать для нас кратчайшим путем в еврокубки", — добавил Консейсау во время собственной пресс-конференции.

Напомним, что первая игра между "Миланом" и "Интером" в полуфинале Кубка Италии состоится в среду, 2-го апреля. Этот матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 24-го апреля.

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Подопечные Сержиу Консейсау набрали 47 очков после 30 туров и находятся на девятом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от еврокубковой зоны на 5 пунктов.