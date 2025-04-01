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Андреа Пирло может снова возглавить Сампдорию

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Клуб борется за выживание 

Андреа Пирло может снова возглавить Сампдорию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, Андреа Пирло может снова возглавить "Сампдорию", которая рассматривает вариант увольнения главного тренера Леонардо Семпличи из-за критического положения команды в Серии B.

Пирло уже руководил "Сампдорией" в сезоне 2023/24, однако его уволили уже после трех туров нового сезона, когда он набрал лишь одно очко. Однако он вновь рассматривается как вариант в случае отставки Семпличи в ближайшие дни.

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Издание сообщает, что главный тренер пока что остается на посту лишь из-за отсутствия согласованной кандидатуры на его замену. Известно, что в списке потенциальных преемников трое претендентов: Пирло, Джузеппе Якини и Аурелио Андреаццоли.

Сейчас "Блучеркьяти" занимают 17-е место в таблице, имея лишь 6 побед, 14 ничьих и 11 поражений в 31 матче. Они набрали 32 очка – столько же, сколько и "Реджана", которая находится в зоне вылета.

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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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