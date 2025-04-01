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Гасперини приближается к тому, чтобы покинуть Аталанту
Окончательное решение будет принято в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, пути Джан Пьеро Гасперини и «Аталанты» разойдутся в конце этого сезона. Несмотря на то, что нынешний контракт 67-летнего итальянского наставника с бергамасками рассчитан до конца июня 2026 года, он готов покинуть клуб, с которым он стал победителем Лиги Европы в прошлом сезоне.
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Напомним, что Джан Пьеро Гасперини работает в "Аталанте" с июля 2016 года. Он провел 431 матч во всех турнирах во главе клуба, одержав 223 победы и потерпев 108 поражений.
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