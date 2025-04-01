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Защитник Милана летом может покинуть команду

Италия

Эрнандес может сменить клубную прописку

Защитник Милана летом может покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, "россонери" готовы рассмотреть предложения о продаже футболиста, если не смогут договориться с ним о продолжении сотрудничества.

Действующее соглашение Эрнандеса с "Миланом" рассчитано до лета 2026 года. Переговоры о новом контракте между сторонами пока не ведутся.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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