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Защитник Милана летом может покинуть команду
Эрнандес может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Николо Скира.
По информации источника, "россонери" готовы рассмотреть предложения о продаже футболиста, если не смогут договориться с ним о продолжении сотрудничества.
Действующее соглашение Эрнандеса с "Миланом" рассчитано до лета 2026 года. Переговоры о новом контракте между сторонами пока не ведутся.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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