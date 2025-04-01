Спортивный директор Баварии высказался об игре команды в текущем сезоне

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими впечатлениями от выступлений команды в текущем сезоне.

"Мы довольны; мы играем в очень привлекательный и интенсивный футбол - именно так, как мы хотели. Видно, что команда имеет много энергии. У нас было несколько незначительных неудач, но в целом мы набрали хорошее количество очков. То, как мы играем в футбол, приносит удовольствие. Конечно, мы находимся в процессе, когда хотим продолжать совершенствоваться. У нас есть две большие цели", - сказал Фройнд.