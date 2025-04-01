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Спортивный директор Баварии высказался об игре команды в текущем сезоне

Италия

Мы довольны (с)

Спортивный директор Баварии высказался об игре команды в текущем сезоне

Фото: The Volante

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Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими впечатлениями от выступлений команды в текущем сезоне.

"Мы довольны; мы играем в очень привлекательный и интенсивный футбол - именно так, как мы хотели. Видно, что команда имеет много энергии. У нас было несколько незначительных неудач, но в целом мы набрали хорошее количество очков. То, как мы играем в футбол, приносит удовольствие. Конечно, мы находимся в процессе, когда хотим продолжать совершенствоваться. У нас есть две большие цели", - сказал Фройнд.

Добавим, что "Бавария" сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, команда имеет 65 баллов по итогам 27 матчей.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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