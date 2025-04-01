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Главная звезда Интера не сможет сыграть в дерби против Милана в Кубке Италии

Италия

Футболист восстанавливается от повреждения

Главная звезда Интера не сможет сыграть в дерби против Милана в Кубке Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес пропустит первый полуфинальный матч Кубка Италии против "Милана".

Известно, что у 27-летнего аргентинца есть проблемы из-за мышечного повреждения, полученного во время международного перерыва на матчи национальных сборных. Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги подтвердил эту информацию.

"Лаутаро чувствует себя уже намного лучше, он упорно работает над своим возвращением на поле. Мы хотим, чтобы он был готов к следующему матчу в Серии А против "Пармы". Мы надеемся, что он будет готов сыграть в этом матче, но на данный момент мы еще не уверены в этом".

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Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес забил 18 голов и отдал 6 ассистов в 39 матчах за "Интер" во всех турнирах.

Матч между "Миланом" и "Интером" в полуфинале Кубка Италии состоится в среду, 2-го апреля. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Milan FC
Опубликовал: Андрей Журба
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