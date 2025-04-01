"Ему не хватает стабильности". Наставник Милана оценил игровую форму звездного нападающего команды

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал игровую форму, в которой находится Рафаэль Леау.

"Мне всегда трудно выбирать стартовый состав на игру. Невозможно выпустить на поле всю команду, поэтому на скамейке запасных должны оставаться некоторые игроки. Я очень хорошо знаю Рафу. Он должен продолжать развитие, ведь он является одним из лучших футболистов мира. Ему нужно обрести стабильность, чтобы забивать за сезон по 20 голов и отдавать 15 ассистов".