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"Ему не хватает стабильности". Наставник Милана оценил игровую форму звездного нападающего команды

Италия

Сказал все, как есть

"Ему не хватает стабильности". Наставник Милана оценил игровую форму звездного нападающего команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал игровую форму, в которой находится Рафаэль Леау.

"Мне всегда трудно выбирать стартовый состав на игру. Невозможно выпустить на поле всю команду, поэтому на скамейке запасных должны оставаться некоторые игроки. Я очень хорошо знаю Рафу. Он должен продолжать развитие, ведь он является одним из лучших футболистов мира. Ему нужно обрести стабильность, чтобы забивать за сезон по 20 голов и отдавать 15 ассистов".

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Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау забил 10 голов и отдал 9 ассистов в 41 матче за "Милан" во всех турнирах.

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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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