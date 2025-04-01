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Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Эмполи - Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
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1 апреля "Эмполи", где играет украинец Виктор Коваленко, сыграет с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.
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Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
1 апреля. Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Болонья"
Главный арбитр: Лука Дзуфферли
Трансляция: Мегого "Футбол 4"
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