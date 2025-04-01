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Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Эмполи - Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2025 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 апреля "Эмполи", где играет украинец Виктор Коваленко, сыграет с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.

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Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
1 апреля. Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Болонья"
Главный арбитр: Лука Дзуфферли
Трансляция: Мегого "Футбол 4"

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Эмполи - Болонья
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