Италия
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Статистические порталы оценили игру Коваленко в матче против Болоньи
Sofascore определился с оценками
Фото: Empoli FC
1 апреля "Эмполи", где играет Виктор Коваленко, сыграл с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии (0:3).
Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6.4.
Коваленко преуспел в 5 удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство, сделал 29 касаний мяча и отдал 50% точных передач.
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