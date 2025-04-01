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Статистические порталы оценили игру Коваленко в матче против Болоньи

Италия

Sofascore определился с оценками

Статистические порталы оценили игру Коваленко в матче против Болоньи

Фото: Empoli FC

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 апреля "Эмполи", где играет Виктор Коваленко, сыграл с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии (0:3).

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6.4.

Коваленко преуспел в 5 удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство, сделал 29 касаний мяча и отдал 50% точных передач.

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