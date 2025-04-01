Кубок Италии. Все решено уже в первом матче? Легкая победа Болоньи над Коваленко и Эмполи

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Болонья" 0:3

Голы: Орсолини 23, Даллинга 29, 51

Исторический вечер для обеих команд. "Болонья" в полуфинале Кубка Италии впервые с сезона 1998/99, не была в финале с сезона 1973/74. "Эмполи" не был в полуфинале никогда. В обеих командах говорили об истории. Вместе с этим, вспоминали о задачах в лиге - попытке пробиться в Лигу Чемпионов во второй раз подряд для первой, попытке выжить в Серии А для второй.

"Эмполи" уже выбил в этом турнире "Торино", "Фиорентину" и "Ювентус", причем всех - в гостях, причем всех - в как минимум равной игре. Но на этот раз не сумел оказать сопротивление дома команде, которая в лиге стоит выше тех трех. Президент тосканцев Фабрицио Корси четко заявил, что главная цель для команды - выживание в Серии А. На Кубок сил не хватило.

В первых таймах "Эмполи" в лиге как раз довольно силен, девятый. "Болонья" же слабовата для своего уровня, восьмая. "Россоблу" еще и очень тяжело в целом против аутсайдеров. Особенно - в гостях. Этот самый "Эмполи" в нынешнем сезоне в лиге они дважды не переиграли - 1:1. Потому сегодня ожидалась плотная борьба, по крайней мере, до перерыва. Но такой не получилось.

Риккардо Орсолини, автор красивого гола в лиге в уик-энд, третий итальянский бомбардир в Серии А в сезоне (11 голов), опасно пробивал уже на второй минуте - низом, несколько неточно. Еще до этого Сегетти справился с ударом Даллинги. Далее долго ничего не происходило, и более 70-ти процентов владения мячом гостями выглядели совершенно бесполезными.

И все же в середине тайма вдруг Одгар прострелил слева, Орсолини остался свободным и пробил под перекладину. А вскоре Ндой отдал на ход, Даллинга принял и пробил низом под стойку. Первый его гол с 21-го января. На чем матч завершился. Сольбаккен ответил немного неточным ударом. Вроде бы даже вратарь коснулся. Но Даллинга замкнул прострел Ндоя.

"Болонья" даже могла забить еще. Сегетти тащил крученый удар Орсолини, удар Миранды из-под перекладины, удар головой Даллинги на линии ворот. Камбиаги попадал в стойку в концовке.

Винченцо Итальяно выводил "Фиорентину" в три финала - Кубка Италии-2023, Лиги Конференций-2023 и -2024. Он близок к финалу и в свой первый сезон с "Болоньей". В целом во всех турнирах его команда ныне с шестью победами подряд, значит - в блестящей форме. А "Эмполи" в конце недели ждет прямая битва за выживание в лиге против "Кальяри". Кубок не так важен.

Виктор Коваленко дебютировал в Кубке в нынешнем сезоне. Воспользовавшись травмой Мале, дисквалификацией Хендерсона и уходом в запас Грасси, похоже, в рамках ротации. Играл глубоко в центре поля, не приближаясь к штрафной соперника. Коснулся мяча 29 раз, отдал 16 передач, из них лишь восемь точных. Крайне слабо для опорника.

Он участвовал в десяти единоборствах, выиграв шесть из них, дважды выбил мяч, дважды перехватил, трижды отобрал. То есть - работал продуктивно в отборе. В первой четверти матча центр поля его команды выглядел прилично. Но украинец не сумел ничем помочь во владении мячом, в перехвате инициативы. И в итоге вместе с командой был разгромлен.

Первый его матч во всех турнирах с более 72-ух игровых минут с марта 2024-го года. Первый полный с апреля 2022-го.