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И Коваленко в старте не помог. Эмполи - Болонья 0:3. Видео голов и обзор матча
Первый финалист практически определился
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" разгромно уступил "Болоньи" в первой игре 1/2 полуфинала Кубка Италии.
Дублем в составе "красно-черных" отличился Тейс Даллинга.
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко провел на поле весь поединок.
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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Болонья" 0:3
Голы: Орсолини 23, Даллинга 29, 51
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