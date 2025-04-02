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И Коваленко в старте не помог. Эмполи - Болонья 0:3. Видео голов и обзор матча

Италия

Первый финалист практически определился

И Коваленко в старте не помог. Эмполи - Болонья 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эмполи" разгромно уступил "Болоньи" в первой игре 1/2 полуфинала Кубка Италии.

Дублем в составе "красно-черных" отличился Тейс Даллинга.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко провел на поле весь поединок.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Болонья" 0:3

Голы: Орсолини 23, Даллинга 29, 51

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