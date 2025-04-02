Будущее нападающего Ювентуса под угрозой после прихода нового тренера 

Прошлым летом "Ювентус" решил изменить подход, доверив руль команды Тьяго Мотте, однако этот выбор не оправдал себя, и недавно его отправили в отставку. Должность тренера занял Игор Тудор, что изменило ситуацию в команде, в частности в атаке, где Рандаль Коло Муани был одним из фаворитов предыдущего наставника.

Этой зимой француз перешел в туринский клуб в аренду из "ПСЖ". Его адаптация была стремительной –он забил пять голов в трех первых матчах за команду. Однако после дубля против "Комо" 7 февраля он ни разу не отмечался, и сейчас переживает непростой период.

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Ситуация усугубилась после дебютного матча Игора Тудора против "Дженоа", в котором Коло Муани остался на скамейке запасных. Новый тренер сделал ставку на Душана Влаховича, которого Мотта игнорировал. Если это станет тенденцией, то это существенно повлияет на перспективы Рандаля в команде.

Сообщается, что вариант с продлением аренды, который еще несколько месяцев назад казался реальным, теперь маловероятен. Изначально рассматривалась возможность продлить аренду до лета 2026 года с последующим выкупом, но теперь клуб не уверен в целесообразности такой сделки.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 5 голов и 2 ассиста в 11 матчах за "Юве" во всех турнирах.