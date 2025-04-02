Милан – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка Италии

В рамках первого матча полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби между "Миланом" и "Интером". Это будет уже четвертая встреча между командами в этом сезоне и подопечные Симоне Индзаги попытаются наконец добыть свою первую победу после двух поражений и ничьей.

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Матч состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан – Інтер Смотреть трансляцию

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