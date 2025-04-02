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Милан – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Милан – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого матча полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби между "Миланом" и "Интером". Это будет уже четвертая встреча между командами в этом сезоне и подопечные Симоне Индзаги попытаются наконец добыть свою первую победу после двух поражений и ничьей.
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Матч состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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