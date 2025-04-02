  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Болоньи считает, что Лига чемпионов стала переломным моментом для команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Болоньи считает, что Лига чемпионов стала переломным моментом для команды

Италия

В шаге от финала

Главный тренер Болоньи считает, что Лига чемпионов стала переломным моментом для команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно прокомментировал победу своей команды над "Эмполи" (3:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

"Мы хотели обеспечить себе хороший шанс на выход во втором матче. Мы правильно подошли к игре с самого начала, быстро открыли счет и ушли на перерыв с преимуществом 2:0. Нам удалось забить и третий мяч, но ключевыми стали именно наш настрой, поддержка фанатов на тренировке накануне и жажда моих игроков показать это выступление.

Теперь мы подходим ко второму матчу с преимуществом 3:0. Мы выиграли первый "тайм" этого противостояния и попробуем сделать то же самое во втором", – сказал Итальяно

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эта победа стала шестой подряд во всех турнирах для "Болоньи", которая в 2025 году проиграла лишь один матч, одержав 11 побед и 5 ничьих.

"Мы много раз говорили, что Лига чемпионов научила нас очень многим вещам. Мы играли против лучших команд Европы, которые демонстрируют совсем другой уровень интенсивности и темпа. Мы усвоили эти уроки, особенно после той магической ночи, когда обыграли "Боруссию Дортмунд", и перенесли их на другие турниры.

Это помогло нам вернуться в борьбу за высокие места в Серии A и дойти до полуфинала Кубка Италии. Я действительно считаю, что Лига чемпионов стала переломным моментом для этой команды", – заявил Итальяно.

Добавим, что сейчас "Болонья" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками.

Читайте такжеКубок Италии. Все решено уже в первом матче? Легкая победа Болоньи над Коваленко и Эмполи
По теме
yellow-arrow
Наполи хочет подписать талантливого защитника Удинезе
yellow-arrow
Милан – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
yellow-arrow
Милан – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка Италии
Болонья Винченцо Итальяно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости