Главный тренер Болоньи считает, что Лига чемпионов стала переломным моментом для команды

Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно прокомментировал победу своей команды над "Эмполи" (3:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

"Мы хотели обеспечить себе хороший шанс на выход во втором матче. Мы правильно подошли к игре с самого начала, быстро открыли счет и ушли на перерыв с преимуществом 2:0. Нам удалось забить и третий мяч, но ключевыми стали именно наш настрой, поддержка фанатов на тренировке накануне и жажда моих игроков показать это выступление. Теперь мы подходим ко второму матчу с преимуществом 3:0. Мы выиграли первый "тайм" этого противостояния и попробуем сделать то же самое во втором", – сказал Итальяно

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эта победа стала шестой подряд во всех турнирах для "Болоньи", которая в 2025 году проиграла лишь один матч, одержав 11 побед и 5 ничьих.

"Мы много раз говорили, что Лига чемпионов научила нас очень многим вещам. Мы играли против лучших команд Европы, которые демонстрируют совсем другой уровень интенсивности и темпа. Мы усвоили эти уроки, особенно после той магической ночи, когда обыграли "Боруссию Дортмунд", и перенесли их на другие турниры. Это помогло нам вернуться в борьбу за высокие места в Серии A и дойти до полуфинала Кубка Италии. Я действительно считаю, что Лига чемпионов стала переломным моментом для этой команды", – заявил Итальяно.

Добавим, что сейчас "Болонья" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками.