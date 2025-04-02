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Наполи хочет подписать талантливого защитника Удинезе

Италия

Но есть и конкуренты

Наполи хочет подписать талантливого защитника Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Удинезе" Умар Соле привлек внимание клубов из Италии и Англии, однако, похоже, что именно "Наполи" стремится опередить конкурентов в борьбе за француза.

Соле лишь в январе присоединился к "Удинезе" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Ред Булл Зальцбург" был расторгнут после закрытия летнего трансферного окна 2024 года. С тех пор он демонстрирует стабильную игру, что вызвало интерес со стороны топ-клубов.

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По информации журналиста Sky Italia Луки Маркетти, "Наполи" активно работает над трансфером Соле и пытается как можно быстрее достичь соглашения с "Удинезе".

"Речь идет не только о "Наполи". Если он продолжит в таком духе, то будет в центре внимания во время летнего трансферного окна. "Удинезе" не собирается продавать свой талант за низкую цену, но "Наполи" намерен найти компромисс, чтобы опередить конкурентов. Однако он не единственный кандидат на усиление обороны", – сказал Маркетти.

Ожидается, что "Удинезе" оценит 24-летнего защитника примерно в 20 миллионов евро. Кроме "Наполи", к Соле также проявляют интерес "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за "Удинезе" во всех турнирах.

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Источник:
AreaNapoli
Опубликовал: Алексей Полищук
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