Ювентус рассматривает возможность подписания звезды Ньюкасла

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с подписанием звезды "Ньюкасла".

Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, представители "бьянконери" серьезно заинтересованы в трансфере Сандро Тонали и намерены предложить "Ньюкаслу" Дугласа Луиса в рамках сделки об обмене футболистами.

Отмечается, что руководство "сорок" потребует не менее 60-70 миллионов евро за итальянского полузащитника, а отличные отношения между клубами после переезда Ллойда Келли в Италию могут повлиять на переговоры. "Ньюкасл" может заинтересоваться и другими игроками "Ювентуса", если они договорятся об обмене игроков с фиксированной доплатой.

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В этом сезоне 24-летний Сандро Тонали забил три гола и отдал две результативные передачи в 35 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.