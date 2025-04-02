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Интер заинтересован в трансфере полузащитника Реал Сосьедада
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Лука Сучич стал одним из главных открытий сезона в "Реал Сосьедаде". Молодой хорватский полузащитник, которого испанцы прошлым летом приобрели у "Зальцбурга" за 10 миллионов евро, быстро закрепился в команде из Сан-Себастьяна.
В свои 22 года Сучич демонстрирует невероятную футбольную зрелость. Он мгновенно адаптировался к Ла Лиге и стал ключевым игроком в схеме Иманоля Альгуасиля. Его игра в центре поля и техническое мастерство привлекли внимание европейских грандов.
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Первым конкретные шаги сделал "Интер" – итальянский клуб может предложить за игрока около 40 миллионов евро. Руководство "Сосьедада" теперь стоит перед важным решением. С одной стороны, продажа игрока с таким огромным потенциалом будет означать серьезную потерю в спортивном плане. С другой – такое выгодное финансовое предложение может быть очень трудное отклонить.
Добавим, что в этом сезоне на счету хорвата 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за "Сосьедад" во всех турнирах.
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