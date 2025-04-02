  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чалханоглу: Я счастлив в Интере, но хотел бы вернуться в Турцию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чалханоглу: Я счастлив в Интере, но хотел бы вернуться в Турцию

Италия

Опытный хавбек намекает на возможное возвращение на родину

Чалханоглу: Я счастлив в Интере, но хотел бы вернуться в Турцию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу прокомментировал возможность своего возвращения в Турцию.

"Я очень счастлив в "Интере". Никто не знает, что нас ждет в будущем. Я хотел бы вернуться в Турцию. Для меня было бы честью когда-то одеть футболку "Галатасарая".

Турция является моей родиной. Я с гордостью надеваю футболку национальной сборной и капитанскую повязку. У меня возникает особое ощущение в этот момент, которое трудно описать словами. Это лучшее ощущение в мире».

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Хакана Чалханоглу с "Интером" истекает летом 2027 года. В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 33 матча за клуб, в которых он отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Читайте такжеЧалханоглу хочет, чтобы перспективный нападающий Реала присоединился к Интеру
По теме
yellow-arrow
Интер заинтересован в трансфере полузащитника Реал Сосьедада 
yellow-arrow
Ювентус рассматривает возможность подписания звезды Ньюкасла
yellow-arrow
Наполи хочет подписать талантливого защитника Удинезе
Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Галатасарай (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости