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Чалханоглу: Я счастлив в Интере, но хотел бы вернуться в Турцию
Опытный хавбек намекает на возможное возвращение на родину
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу прокомментировал возможность своего возвращения в Турцию.
"Я очень счастлив в "Интере". Никто не знает, что нас ждет в будущем. Я хотел бы вернуться в Турцию. Для меня было бы честью когда-то одеть футболку "Галатасарая".
Турция является моей родиной. Я с гордостью надеваю футболку национальной сборной и капитанскую повязку. У меня возникает особое ощущение в этот момент, которое трудно описать словами. Это лучшее ощущение в мире».
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Напомним, что действующий контракт Хакана Чалханоглу с "Интером" истекает летом 2027 года. В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 33 матча за клуб, в которых он отметился 9 голами и 4 результативными передачами.
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