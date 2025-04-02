Чалханоглу: Я счастлив в Интере, но хотел бы вернуться в Турцию

Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу прокомментировал возможность своего возвращения в Турцию.

"Я очень счастлив в "Интере". Никто не знает, что нас ждет в будущем. Я хотел бы вернуться в Турцию. Для меня было бы честью когда-то одеть футболку "Галатасарая".

Турция является моей родиной. Я с гордостью надеваю футболку национальной сборной и капитанскую повязку. У меня возникает особое ощущение в этот момент, которое трудно описать словами. Это лучшее ощущение в мире».