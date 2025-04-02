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Агент ключевого игрока Ювентуса прокомментировал будущее своего клиента в клубе

Италия

К футболисту проявляют интерес топ-клубы Европы

Агент ключевого игрока Ювентуса прокомментировал будущее своего клиента в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джованни Бия, агент Андреа Камбьязо, прокомментировал будущее своего клиента в "Ювентусе".

"Сейчас он полностью сосредоточен на своих выступлениях в "Ювентусе". Это нормально, что к нему существует интерес, ведь он является одним из лучших фулбеков в Европе. Его цель — быть успешным. Он счастлив в клубе и хочет помочь "Ювентусу" вернуться на вершину, чтобы соревноваться наравне с другими топ-клубами".

В этом сезоне 25-летний Андреа Камбьязо принял участие в 35 матчах на клубном уровне, забив два гола и отдав три результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Сити" заинтересован в подписании Андреа Камбьязо.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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