Кубок Италии. Милан - Интер 1:1. С мыслями об ответном матче

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 1:1

Голы: Абрахам 47 - Чалханоглу 67

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана (Бондо 88), Рейндерс, А. Хименес (Соттил 68), Пулишич (Феликс 76), Абрахам (С. Хименес 76), Леау (Чуквуэзе 88)

"Интер": Х. Мартинес, Биссек (Павар 59), Де Фрай (Ачерби 79), А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези (Мхитарян 60), Аугусто (Залевски 59), М. Тюрам, Корреа (Беренбрух 90)

Предупреждения: Эрнандес 19, Рейндерс 89 - Биссек 58

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

В Серии А "Интер" опережает "Милан" на 20 очков и восемь мест, в Лиге Чемпионов уже пробился на два раунда дальше и может увеличить отрыв. В общем уровне игры команд и функционирования клубов в нынешнем сезоне пропасть в пользу "нерадзурри". Но в очных матчах преимущество у "россонери". Первые два дерби в сезоне - в лиге и в финале Суперкубка - они выиграли, затем два подряд свели к 1:1.

"Интер" в целом в нынешнем сезоне играет слабовато против других грандов. Сегодня состоялся его восьмой матч во всех турнирах против "Наполи", "Ювентуса" или "Милана". Их результаты - ни одной победы, пять ничьих, три поражения. Он еще и отвлекается на мысли о Серии А и Лиге Чемпионов. А "Милан" завалил и тот, и другой турнир, и Кубок может быть его единственным шансом пробиться в Еврокубки следующего сезона.

Все эти факторы и устроили нам равную игру с итоговой справедливой ничьей. Команды несомненно старались, выкладывались, играли дерби. В итоге вышли на 30 ударов по воротам и 11 - в створ, создали немало опасных моментов. Но еще больше - отрезков вязкой борьбы. Они помнили о своих недостатках, боялись их. А также помнили об ответном матче, который и станет решающим. Сегодня рвать жилы было необязательно.

Матч начался опасными прострелами, которые не достали. Затем Корреа прорвался, но пробил слабо для Маньяна. Де Фрай пробивал головой в упор (и попал в Абрахама), но первая четверть матча была вязкой, почти без ударов по воротам. А вот затем Леау прорвался слева и пробил - Мартинес вытащил ногой. Хосеп также вовремя выбежал и опередил Абрахама. Маньян потащил штрафной Чалханоглу и удар головой Фраттези.

Второй тайм начался голом. Фофана нашел в правой части штрафной Абрахама, тот развернулся и пробил мимо ноги Мартинеса в угол. Барелла сразу же ответил, закрутив - Маньян отбил. "Интер" начал наращивать давление. Долго он не мог найти опасные удары. Но в итоге нашел отличный. Корреа сбросил из штрафной площадки назад, и Чалханоглу пробил с 20-ти метров низом.

В последней стадии матча "нерадзурри" были ближе к голу. Маньян отбил удар Тюрама с острого угла, Уокер чуть не привез, но вновь Маньян, вновь с острого угла, теперь от Залевски. Вновь Майк, уже отбивает удар Мхитаряна из-под перекладины. Хотя и Леау в контратаке чуть не закрутил в дальний угол. Рядом со стойкой. В итоге мы увидели первое Миланское дерби в сезоне без голов после 88-ой минуты.

"Милан" прерывает серию "Интера" из пяти побед во всех турнирах подряд, улучшает свое настроение после провалов в лиге и оставляет вопрос выхода в финал Кубка, в котором не был с 2018-го года, открытым. Открыт он и для соседей, выигравших Коппа в 2022-ом и 2023-ем годах. Все решится в ответном матче 23-го апреля.