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Все решится во второй встрече кубкового полуфинала. Милан – Интер 1:1. Обзор матча
Россонери не удержали минимальное преимущество
Фото: SempreInter
В первом тайме соперники создали одинаковое количество моментов, но "змеи" действовали с позиции первого номера (владение 62%). Сразу после перерыва "дьяволы" вышли вперед. Но подопечные Индзаги только увеличивали давление на чужие ворота и закономерно сравняли счет.
Второй поединок состоится 23 апреля.
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Смотрите обзор первого матча ½ финала Кубка Италии
Милан. Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Голы: Эбрахам, 47 – Чалханоглу, 67
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