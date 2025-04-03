Главный тренер Интера прокомментировал матч против Милана

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подвел итоги ничьей (1:1) с "Миланом" в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

"Это было интенсивное дерби. В первом тайме мы могли выйти вперед благодаря моментам де Врея и Фраттези, но во втором тайме пропустили первыми. Считаю, что мы сыграли лучше, создали много моментов против очень сильной команды с отличными игроками. Я пересмотрел эпизод с пропущенным голом – мяч рикошетом пошел в пользу соперника. Важно, что команда оставалась единой. Мы провели отличный второй тайм", – сказал Индзаги.