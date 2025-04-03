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Главный тренер Милана считает, что ничья против Интера является справедливым результатом
Поблагодарил болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал первый полуфинальный матч Кубка Италии против "Интера", завершившийся вничью 1:1.
"Ждем ответный матч, где будем иметь шанс поехать в Рим на финал. Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Это была сбалансированная игра. Нам нужно было действовать разумно – и мы это сделали.
У нас тоже были свои моменты. Я не видел, чтобы "Интер" атаковал так активно, как обычно. Считаю, что ничья – справедливый результат. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выйти в финал Кубка Италии и выиграть его", – сказал Консейсау.
Добавим, что ответный матч состоится 23 апреля.
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