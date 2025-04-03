Главный тренер Милана считает, что ничья против Интера является справедливым результатом

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал первый полуфинальный матч Кубка Италии против "Интера", завершившийся вничью 1:1.

"Ждем ответный матч, где будем иметь шанс поехать в Рим на финал. Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Это была сбалансированная игра. Нам нужно было действовать разумно – и мы это сделали.

У нас тоже были свои моменты. Я не видел, чтобы "Интер" атаковал так активно, как обычно. Считаю, что ничья – справедливый результат. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выйти в финал Кубка Италии и выиграть его", – сказал Консейсау.