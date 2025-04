Впервые за 20 лет. Арендованный нападающий Милана отметился интересным достижением в Кубке Италии

Арендованный у "Ромы" нападающий "Милана" Тэмми Абрахам отметился интересным достижением в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Интера", который закончился со счетом 1:1.

В этом поединке 27-летний англичанин открыл счет, забив свой четвертый гол в турнире. Он стал первым игроком в составе "россонери" за 20 лет, который забил такое количество голов за "Милан" в данном соревновании в течение одной кампании.

