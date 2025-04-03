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Впервые за 20 лет. Арендованный нападающий Милана отметился интересным достижением в Кубке Италии

Италия

Вписал свое имя в историю клуба

Впервые за 20 лет. Арендованный нападающий Милана отметился интересным достижением в Кубке Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арендованный у "Ромы" нападающий "Милана" Тэмми Абрахам отметился интересным достижением в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Интера", который закончился со счетом 1:1.

В этом поединке 27-летний англичанин открыл счет, забив свой четвертый гол в турнире. Он стал первым игроком в составе "россонери" за 20 лет, который забил такое количество голов за "Милан" в данном соревновании в течение одной кампании.

Всего на счету Тэмми Абрахама в этом сезоне 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Миланом" состоится в среду, 23-го апреля. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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