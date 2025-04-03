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Впервые за 20 лет. Арендованный нападающий Милана отметился интересным достижением в Кубке Италии
Вписал свое имя в историю клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у "Ромы" нападающий "Милана" Тэмми Абрахам отметился интересным достижением в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Интера", который закончился со счетом 1:1.
В этом поединке 27-летний англичанин открыл счет, забив свой четвертый гол в турнире. Он стал первым игроком в составе "россонери" за 20 лет, который забил такое количество голов за "Милан" в данном соревновании в течение одной кампании.
4 - Tammy Abraham has scored four goals in Coppa Italia this season and is the first player to score so many goals for Milan in the tournament in the last 20 seasons. Opening.#MilanInter— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 2, 2025
Всего на счету Тэмми Абрахама в этом сезоне 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Миланом" состоится в среду, 23-го апреля. Начало игры в 22:00.
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