Милан планирует арендовать игрока, который принадлежит Челси

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Милан" вновь проявляет интерес к Андрею Сантосу, бразильскому полузащитнику, который принадлежит "Челси", но сейчас выступает в аренде в "Страсбурге".

"Россонери" уже рассматривали его как потенциальную цель прошлым летом, и теперь он входит в список игроков, которых они могут подписать для усиления своего состава на следующий год. Несмотря на интерес, "Челси" примет окончательное решение относительно будущего Сантоса после окончания сезона.

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Предполагается, что "синие" размышляют над тем, чтобы Сантос стал частью их команды на Клубный Чемпионат мира-2025 и следующий сезон. Ожидается, что они оценят, будет ли он интегрирован в основной состав, или же снова отправлен в аренду, что является очень интересной опцией для "россонери".

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 10 голов и 3 ассиста в 27 матчах за "Страсбур" во всех турнирах.