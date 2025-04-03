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Милан планирует арендовать игрока, который принадлежит Челси
Сейчас играет во французском чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Милан" вновь проявляет интерес к Андрею Сантосу, бразильскому полузащитнику, который принадлежит "Челси", но сейчас выступает в аренде в "Страсбурге".
"Россонери" уже рассматривали его как потенциальную цель прошлым летом, и теперь он входит в список игроков, которых они могут подписать для усиления своего состава на следующий год. Несмотря на интерес, "Челси" примет окончательное решение относительно будущего Сантоса после окончания сезона.
Предполагается, что "синие" размышляют над тем, чтобы Сантос стал частью их команды на Клубный Чемпионат мира-2025 и следующий сезон. Ожидается, что они оценят, будет ли он интегрирован в основной состав, или же снова отправлен в аренду, что является очень интересной опцией для "россонери".
Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 10 голов и 3 ассиста в 27 матчах за "Страсбур" во всех турнирах.
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