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Главный тренер Баварии наблюдал за защитником Милана во время матча Кубка Италии
А также за игрой Интера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гиганты Серии А "Милан" и "Интер" сыграли (1:1) первый матч полуфинала Кубка Италии. Главный тренер "Баварии" Венсан Компани наблюдал за игрой с трибун, ведь мюнхенцы сыграют с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов через неделю.
Как сообщил журналист Марко Контерио, Компани также наблюдал за защитником "Милана" Маликом Тиау, который в этом сезоне становится все более важной частью команды.
????⚫ ???? Excl - Non solo Mehdi Benatia, sugli spalti di San Siro anche Vincent Kompany— Marco Conterio (@marcoconterio) April 2, 2025
Il tecnico del Bayern Monaco a studiare da vicino l'Inter ma anche un obiettivo caldo di mercato come Malick Thiaw del Milan in vista dell'estate pic.twitter.com/JAqR4nDjn8
Летом немцем интересовался "Ньюкасл", а теперь с ним также связывают "Байер" и "Баварию", которая внимательно следит за его прогрессом.
Добавим, что в этом сезоне на счету Тиау 1 гол и 1 ассист в 28 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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