Главный тренер Баварии наблюдал за защитником Милана во время матча Кубка Италии 

Гиганты Серии А "Милан" и "Интер" сыграли (1:1) первый матч полуфинала Кубка Италии. Главный тренер "Баварии" Венсан Компани наблюдал за игрой с трибун, ведь мюнхенцы сыграют с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов через неделю.

Как сообщил журналист Марко Контерио, Компани также наблюдал за защитником "Милана" Маликом Тиау, который в этом сезоне становится все более важной частью команды.

????⚫ ???? Excl - Non solo Mehdi Benatia, sugli spalti di San Siro anche Vincent Kompany



Il tecnico del Bayern Monaco a studiare da vicino l'Inter ma anche un obiettivo caldo di mercato come Malick Thiaw del Milan in vista dell'estate pic.twitter.com/JAqR4nDjn8