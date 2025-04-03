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Главный тренер Баварии наблюдал за защитником Милана во время матча Кубка Италии 

Италия

А также за игрой Интера

Главный тренер Баварии наблюдал за защитником Милана во время матча Кубка Италии 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гиганты Серии А "Милан" и "Интер" сыграли (1:1) первый матч полуфинала Кубка Италии. Главный тренер "Баварии" Венсан Компани наблюдал за игрой с трибун, ведь мюнхенцы сыграют с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов через неделю.

Как сообщил журналист Марко Контерио, Компани также наблюдал за защитником "Милана" Маликом Тиау, который в этом сезоне становится все более важной частью команды.

Летом немцем интересовался "Ньюкасл", а теперь с ним также связывают "Байер" и "Баварию", которая внимательно следит за его прогрессом.

Добавим, что в этом сезоне на счету Тиау 1 гол и 1 ассист в 28 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Милан Малик Тиав
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Опубликовал: Алексей Полищук
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