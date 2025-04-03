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Защитник Аталанты может покинуть команду этим летом 

Италия

Растет интерес клубов 

Защитник Аталанты может покинуть команду этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Выступления центрального защитника "Аталанты" Исака Хьена привлекают интерес со стороны нескольких клубов, которые стремятся подписать его в ближайшем трансферном окне.

Итальянцы осознают, что их звездный игрок Адемола Лукман, вероятно, покинет команду, и хотя клуб не хотел бы терять еще одного ключевого игрока, предложения за шведского защитника могут оказаться слишком привлекательными, чтобы их отклонить.

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"Аталанта" заплатила 9 миллионов евро за 26-летнего игрока, подписав его из "Вероны" в январе 2024 года. Согласно информации TUTTOmercatoWEB, "Аталанта" будет требовать не менее 30 миллионов евро за защитника. Известно, что "Атлетико Мадрид" и "Пари Сен-Жермен" неоднократно просматривали игрока. "Интер" также рассматривает шведа, как одного из кандидатов для обновления обороны команды в следующем сезоне.

Добавим, что в этом сезоне на счету Хьена 1 ассист в 36 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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