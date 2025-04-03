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Травмированный защитник Ювентуса рассказал о своем лучшем моменте в клубе

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Травмированный защитник Ювентуса рассказал о своем лучшем моменте в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник туринского "Ювентуса" Глейсон Бремер рассказал о своем лучшем моменте в клубе.

Это произошло в прошлом году, когда мы выиграли Кубок Италии. Какие у меня цели на будущее? Я хочу выиграть чемпионат с "Ювентусом" и другие кубки. Я хочу написать историю с этим клубом. Да, к сожалению, я получил тяжелую травму, однако я обещаю, что вернусь сильнее, и мы подарим много радости болельщикам, мы выиграем большие титулы!

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В текущем сезоне Глейсон Бремер успел принять участие лишь в 8 матчах во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Глейсон Бремер
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Источник:
Tutto juve
Опубликовал: Андрей Журба
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