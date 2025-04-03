Травмированный защитник Ювентуса рассказал о своем лучшем моменте в клубе

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Глейсон Бремер рассказал о своем лучшем моменте в клубе.

Это произошло в прошлом году, когда мы выиграли Кубок Италии. Какие у меня цели на будущее? Я хочу выиграть чемпионат с "Ювентусом" и другие кубки. Я хочу написать историю с этим клубом. Да, к сожалению, я получил тяжелую травму, однако я обещаю, что вернусь сильнее, и мы подарим много радости болельщикам, мы выиграем большие титулы!