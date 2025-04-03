Заключено устное соглашение. Милан выбрал спортивного директора клуба

"Милан" заключил устное соглашение с выбранным спортивным директором клуба.

"Россонери" договорились с Фабио Паратичи. Далее предстоит робота клубных юристов.

"Между "Миланом" и Паратичи есть устное соглашение: он выбран на роль нового спортивного директора россонеро. Теперь все в руках юристов для составления контрактов и определения любых положений. Это займет некоторое время для объявления, может быть, не мало, но путь теперь прослеживается", - сообщил Sky Sports Italy.