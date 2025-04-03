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Заключено устное соглашение. Милан выбрал спортивного директора клуба
Дело за юристами
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Милан" заключил устное соглашение с выбранным спортивным директором клуба.
"Россонери" договорились с Фабио Паратичи. Далее предстоит робота клубных юристов.
"Между "Миланом" и Паратичи есть устное соглашение: он выбран на роль нового спортивного директора россонеро. Теперь все в руках юристов для составления контрактов и определения любых положений. Это займет некоторое время для объявления, может быть, не мало, но путь теперь прослеживается", - сообщил Sky Sports Italy.
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Фабио Паратичи на данный момент не работает, в связи с банном по "приросту капитала "Ювентуса". Последним местом работы был английский "Тоттенхэм".
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