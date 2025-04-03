Ювентус нацелился на хавбека Ньюкасла

Туринский "Ювентус" заинтересовался игроком "Ньюкасла" Сандро Тонали. По информации La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" уже провели косвенные контакты с 24-летним футболистом.

Тонали не исключает возможности возвращения в Серию А, хотя пока не зациклен на этом. "Ювентус" намерен убедить игрока изменить свое мнение.

Добавим, что Тонали в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.