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Ювентус нацелился на хавбека Ньюкасла

Италия

Итальянский полузащитник может вернуться в Серию А

Ювентус нацелился на хавбека Ньюкасла

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" заинтересовался игроком "Ньюкасла" Сандро Тонали. По информации La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" уже провели косвенные контакты с 24-летним футболистом.

Тонали не исключает возможности возвращения в Серию А, хотя пока не зациклен на этом. "Ювентус" намерен убедить игрока изменить свое мнение.

Добавим, что Тонали в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Ювентус (Турин) Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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