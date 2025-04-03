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Уокер: Я еле сдерживал слезы, прощаясь с Манчестер Сити
Игрок поделился своими воспоминаниями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Милана" Кайл Уокер рассказал о том, как он попрощался с "Манчестер Сити" перед переходом в "россонери".
"Я еле сдерживал слезы. Я сказал менеджеру команды, что хотел бы попрощаться с ребятами в столовой перед уходом, когда узнал, что сделка уже заключена.
Там было 150 человек, и мне пришлось попрощаться - это изрядно нервировало и было грустно. Несмотря на то, какое мнение обо мне могут иметь люди, я общался абсолютно со всеми в этом клубе - от уборщиков и поваров до инвентаризаторов и физиологов", - сказал футболист.
Кайл Уокер присоединился к "Милану" в январе на правах аренды, которая обошлась итальянскому клубу в 1 миллион евро.
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