Уокер: Я еле сдерживал слезы, прощаясь с Манчестер Сити

Правый защитник "Милана" Кайл Уокер рассказал о том, как он попрощался с "Манчестер Сити" перед переходом в "россонери".

"Я еле сдерживал слезы. Я сказал менеджеру команды, что хотел бы попрощаться с ребятами в столовой перед уходом, когда узнал, что сделка уже заключена.

Там было 150 человек, и мне пришлось попрощаться - это изрядно нервировало и было грустно. Несмотря на то, какое мнение обо мне могут иметь люди, я общался абсолютно со всеми в этом клубе - от уборщиков и поваров до инвентаризаторов и физиологов", - сказал футболист.