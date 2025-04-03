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Осимхеном интересуются два клуба из Саудовской Аравии

Италия

Команды готовы осуществить трансфер нигерийского форварда

Осимхеном интересуются два клуба из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Осимхен, который находится в аренде в "Галатасарае" из "Наполи", привлек внимание клубов из Саудовской профессиональной лиги.

По информации Николо Скиры, два неназванных топ-клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с представителями нигерийского нападающего. Команды готовы выложить 75 миллионов евро, прописанные в контракте Осимхена с "Наполи" в качестве отступных.

Виктор в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
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1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
03.04.2025 в 23:34
Може мені хтось пояснити, що з ним не так? Чому такий сильний форвард грає в Туреччині?
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
03.04.2025 в 23:34
Може мені хтось пояснити, що з ним не так? Чому такий сильний форвард грає в Туреччині?
Ответить
0
0

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