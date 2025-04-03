Осимхеном интересуются два клуба из Саудовской Аравии

Виктор Осимхен, который находится в аренде в "Галатасарае" из "Наполи", привлек внимание клубов из Саудовской профессиональной лиги.

По информации Николо Скиры, два неназванных топ-клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с представителями нигерийского нападающего. Команды готовы выложить 75 миллионов евро, прописанные в контракте Осимхена с "Наполи" в качестве отступных.

Виктор в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.