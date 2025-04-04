  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший тренер Ювентуса может стать новым наставником Довбика
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Ювентуса может стать новым наставником Довбика

Италия

Альтернативой является бывший тренер Милана

Бывший тренер Ювентуса может стать новым наставником Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клаудио Раньери уже имеет представление о том, кто может стать его преемником во главе "Ромы", которая хочет начать амбициозный и, если возможно, победный цикл. После внутренних обсуждений вновь появляется сильная, амбициозная и авторитетная кандидатура: Массимилиано Аллегри – большая мечта "Ромы" на следующий сезон.

Читайте такжеИзвестный журналист раскрыл список кандидатов на роль нового тренера Ромы

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, в последние дни уже состоялся первый контакт между сторонами. Аллегри – один из главных претендентов на пост, и клуб понимает, что не имеет времени на промедление, ведь конкуренцию составляет "Милан". Альтернативой Аллегри считают Стефано Пиоли, который готовится покинуть "Аль-Наср" и положительно оценивает возможность работы в Риме, несмотря на свое прошлое в "Лацио". На сегодня это основные кандидаты, но не исключены сюрпризы.

Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.

По теме
yellow-arrow
Президент Аталанты прокомментировал слухи о возможном уходе Гасперини
yellow-arrow
Экс-игрок Ромы и Ювентуса высказался об адаптации Довбику в Серии А
yellow-arrow
Осимхеном интересуются два клуба из Саудовской Аравии
Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости