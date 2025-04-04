Бывший тренер Ювентуса может стать новым наставником Довбика

Клаудио Раньери уже имеет представление о том, кто может стать его преемником во главе "Ромы", которая хочет начать амбициозный и, если возможно, победный цикл. После внутренних обсуждений вновь появляется сильная, амбициозная и авторитетная кандидатура: Массимилиано Аллегри – большая мечта "Ромы" на следующий сезон.

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Как сообщает журналист Даниэле Лонго, в последние дни уже состоялся первый контакт между сторонами. Аллегри – один из главных претендентов на пост, и клуб понимает, что не имеет времени на промедление, ведь конкуренцию составляет "Милан". Альтернативой Аллегри считают Стефано Пиоли, который готовится покинуть "Аль-Наср" и положительно оценивает возможность работы в Риме, несмотря на свое прошлое в "Лацио". На сегодня это основные кандидаты, но не исключены сюрпризы.

Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.