Президент Аталанты прокомментировал слухи о возможном уходе Гасперини

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал слухи о возможном уходе Джан Пьеро Гасперини.

"Мы надеемся, что главный тренер останется с нами. Я был бы очень удивлен, узнав новость о том, что он покидает клуб. Я очень привязан к нему, ведь он осуществил мои мечты, и я надеюсь, что он останется. Давайте не будем забывать о том, что мы есть "Аталанта", мы соревнуемся с топ-клубами за трофеи".