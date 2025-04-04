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Президент Аталанты прокомментировал слухи о возможном уходе Гасперини

Италия

Выразил надежду на то, что опытный итальянский специалист останется в клубе

Президент Аталанты прокомментировал слухи о возможном уходе Гасперини

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал слухи о возможном уходе Джан Пьеро Гасперини.

"Мы надеемся, что главный тренер останется с нами. Я был бы очень удивлен, узнав новость о том, что он покидает клуб. Я очень привязан к нему, ведь он осуществил мои мечты, и я надеюсь, что он останется. Давайте не будем забывать о том, что мы есть "Аталанта", мы соревнуемся с топ-клубами за трофеи".

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Сейчас "Аталанта" находится на третьем месте с 58 очками в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных туров в чемпионате Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини отстает от "Интера", который является лидером», на 9 баллов.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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