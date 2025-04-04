Милан заинтересован в услугах главного тренера Болоньи

"Милан" ищет нового тренера на следующий сезон, и наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно попал в список кандидатов клуба.

Ожидается, что нынешний тренер Сержиу Консейсау покинет команду летом из-за недовольства руководства его результатами. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, среди кандидатов также фигурируют имена Роберто Де Дзерби, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри, но Итальяно набирает все большую популярность.

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Причина не только в мощном сезоне с "Болоньей", борющейся за место в Лиге чемпионов, но и в общей симпатии руководства клуба к тренеру, ранее хорошо проявившему себя в "Фиорентине". Итальяно даже рассматривался "Наполи", прежде чем те выбрали Антонио Конте.

Кроме того, ожидается, что Фабио Паратичи станет новым спортивным директором "Милана", и он также является сторонником Итальяно. Окончательное решение по новому тренеру будет принято в ближайшие недели или месяцы.

Добавим, что сейчас "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А с 47 очками.