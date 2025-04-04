Алессандро Бастони: Поражение в финале Лиги чемпионов помогло Интеру

Защитник и лидер "Интера" Алессандро Бастони объяснил, как поражение в финале Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (0:1) в Стамбуле в мае 2023 года помогло "Интеру".

"Я бы хотел выиграть, очевидно, но тот факт, что мы сыграли так против "Манчестер Сити", доказал нам, что мы можем конкурировать на таком уровне. Это было то место, где мы должны были быть. В плане уверенности и веры в себя это помогло очень сильно. Конечно, было трудно заснуть после того матча, ты просто должен был принимать мелатонин и впадать в своего рода кому, иначе не уснешь неделю. Это было трудно пережить, я постоянно думал об этом во время отпуска. Никогда не знаешь, сможешь ли ты еще попасть в финал Лиги чемпионов в своей карьере, поэтому это запечатлелось на глубину души", – сказал Бастони.

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Он также высказался о главном тренере команды Симоне Индзаги.

"Индзаги – это как 26-й игрок нашей команды. Он может очень легко с нами общаться, его дух присутствует в группе, ведь он не так давно был игроком и также не так уж и далеко от нашего возраста", – сказал Бастони.

Добавим, что первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене 8 апреля. Ответный матч состоится на "Сан-Сиро" 16 апреля.