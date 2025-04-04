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Дженоа - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дженоа - Удинезе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Дженоа - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Битва конкурентов за попадание в топ-10. Находящаяся на 12-й строчке "Дженоа" Руслана Малиновского примет в родных стенах "Удинезе", который замыкает первую половину турнирной таблицы Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 4 апреля.

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Серия А. 31-й тур

4 апреля. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Удинезе"

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