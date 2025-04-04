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Дженоа - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Удинезе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
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Битва конкурентов за попадание в топ-10. Находящаяся на 12-й строчке "Дженоа" Руслана Малиновского примет в родных стенах "Удинезе", который замыкает первую половину турнирной таблицы Серии А.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 4 апреля.
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Серия А. 31-й тур
4 апреля. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Удинезе"
Трансляция - Megogo 2
Трансляція матчу Дженоа - УдінезеСмотреть трансляцию
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