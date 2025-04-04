Дженоа - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Битва конкурентов за попадание в топ-10. Находящаяся на 12-й строчке "Дженоа" Руслана Малиновского примет в родных стенах "Удинезе", который замыкает первую половину турнирной таблицы Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 4 апреля.

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Серия А. 31-й тур

4 апреля. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Удинезе"



Трансляция - Megogo 2